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Тренер Аякса наехал на Антони за требования продать его в МЮ

Глава нидерландского клуба раскритиковал своего подопечного.
Сегодня, 13:28
Алфред Схройдер / Getty Images
Алфред Схройдер / Getty Images
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Тренер Аякса Алфред Схройдер возмущен поведением вингера Антони, перешедшего в Манчестер Юнайтед за 100 млн евро.

"Я считаю его поведение странным. Жаль, что так получилось.

Лично я думаю, что это очень плохо. Также я злюсь на это.

Когда ты тренер, такое поведение разочаровывает. Ты думаешь: "Ты же просто гребаный игрок", – сказал Схройдер в интервью Goal.com.

Ранее сообщалось, что МЮ и Барселона могут обменяться крайними защитниками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс
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