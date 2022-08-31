Тренер Аякса наехал на Антони за требования продать его в МЮ

Тренер Аякса Алфред Схройдер возмущен поведением вингера Антони, перешедшего в Манчестер Юнайтед за 100 млн евро.

"Я считаю его поведение странным. Жаль, что так получилось.

Лично я думаю, что это очень плохо. Также я злюсь на это.

Когда ты тренер, такое поведение разочаровывает. Ты думаешь: "Ты же просто гребаный игрок", – сказал Схройдер в интервью Goal.com.

Ранее сообщалось, что МЮ и Барселона могут обменяться крайними защитниками.