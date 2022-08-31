Аякс отказался от трансфера вингера Севильи, хотя игрок прибыл на медосмотр

Трансфер вингера Севильи Лукаса Окампоса в Аякс находится под угрозой срыва. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Клубы договорились о переходе 28-летнего аргентинца за 20 млн евро, однако затем руководство Аякса посчитало эту сумму слишком крупной, а также решило, что не стоит давать Окампосу столь крупную зарплату. В связи с этим нидерландцы отказался от сделки сегодня утром. Вероятность возобновления переговоров также существует.

Отметим, игрок уже прилетел в Амстердам на медосмотр, однако, узнав о затруднениях в переговорах, вернулся в Севилью.

Кроме того, тренер Аякса Алфред Схройдер был зол из-за решения клуба. Окампос мог бы стать качественной заменой для недавно ушедшего вингера Антони.

Ранее сообщалось, что тренер Аякса наехал на Антони за требования продать его в МЮ.