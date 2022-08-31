Тен Хаг выступил с заявлением касаемо будущего Роналду и Ван-Биссаки

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что трансферы вингера Антони и голкипера Мартина Дубравки станут последними для клуба в это трансферное окно.

"Думаю, переходе Дубравки наше трансферное окно закончится. Но в случае хорошей возможности мы должны быть начеку, как топ-клуб.

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Роналду? Это очевидно, что он остается. Нам нужны качественные игроки. Нужно, чтобы было больше футболистов. Это позволит проводит ротацию и поддерживать стабильность.

Аарон остается. МЮ будет играть в нынешнем составе с сентября и минимум до января", – сказал тен Хаг в интервью Manchester Evening News.