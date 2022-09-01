Претендент на Довбика усилился польским форвардом
Салернитана нашла другой вариант в линию атаки команды.
Итальянская Салернитана, претендовавшая на нападающего Днепра-1 Артема Довбика, объявила о подписании форварда Герты Кшиштофа Пентека.
27-летний польский футболист пополнил состав своей новой команды на правах годичной аренды с правом выкупа, сообщает официальный сайт клуба.
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За Салернитану нападающий будет выступать под 99-м номером.
Напомним, что вторую часть минувшего сезона Пентек провел в аренде в Фиорентине. В составе флорентийской команды поляк сыграл 18 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. В Италии нападающий также выступал за Дженоа и Милан.
Отметим, ранее интерес к Артему Довбику также приписывали Торино.