Атлетико представил Регилона в качестве своего игрока

Испанец год будет выступать за мадридцев.

Левый защитник Тоттенхэма Серхио Регилон перебрался в Атлетико. Об этом клуб объявил в соцсетях.

"Матрасники" арендовали на сезон 25-летнего испанца без права выкупа. Футболист будет выступать под третьим номером.

🔴⚪ #BienvenidoReguilón



📡🎥 Arranca en el Cívitas @Metropolitano el acto de presentación de Reguilón como nuevo jugador rojiblanco. ¡Síguelo aquí 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼! https://t.co/MIA76am6lb — Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2022

Напомним, Регилон является воспитанником Реала. Игрок покинул клуб в 2020 году, перейдя в стан "шпор".

В минувшем сезоне на счету испанца 3 гола и 3 ассиста в 25 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал защитника Аталанты.