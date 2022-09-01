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Футбол

Атлетико представил Регилона в качестве своего игрока

Испанец год будет выступать за мадридцев.
Сегодня, 18:19
Серхио Регилон / Getty Images
Серхио Регилон / Getty Images
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Левый защитник Тоттенхэма Серхио Регилон перебрался в Атлетико. Об этом клуб объявил в соцсетях.

"Матрасники" арендовали на сезон 25-летнего испанца без права выкупа. Футболист будет выступать под третьим номером.

Напомним, Регилон является воспитанником Реала. Игрок покинул клуб в 2020 году, перейдя в стан "шпор".

В минувшем сезоне на счету испанца 3 гола и 3 ассиста в 25 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал защитника Аталанты.

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