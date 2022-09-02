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Ярмоленко - в старте на матч первого тура чемпионата ОАЭ

Украинский вингер дебютирует за Аль-Айн в официальных матчах.
Сегодня, 15:43
Андрей Ярмоленко / alainclub.ae
Андрей Ярмоленко / alainclub.ae
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В рамках первого тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко встретится с Аджманом.

Украинский специалист доверил место в старте своему соотечественнику.

Таким образом, Ярмоленко проведет первый официальный матч за арабский клуб.

Матч между Аль-Айном и Аджманом начнется в 16:45 по киевскому времени.

Напомним,  украинец перебрался в стан "боссов" этим летом.

Коллектив Сергея Реброва является действующим чемпионом ОАЭ и обладателем местного кубка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОАЭ Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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