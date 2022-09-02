Ярмоленко - в старте на матч первого тура чемпионата ОАЭ
Украинский вингер дебютирует за Аль-Айн в официальных матчах.
В рамках первого тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко встретится с Аджманом.
Украинский специалист доверил место в старте своему соотечественнику.
Таким образом, Ярмоленко проведет первый официальный матч за арабский клуб.
Матч между Аль-Айном и Аджманом начнется в 16:45 по киевскому времени.
Напомним, украинец перебрался в стан "боссов" этим летом.
Коллектив Сергея Реброва является действующим чемпионом ОАЭ и обладателем местного кубка.