Ярмоленко - в старте на матч первого тура чемпионата ОАЭ

Украинский вингер дебютирует за Аль-Айн в официальных матчах.

В рамках первого тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко встретится с Аджманом.

Украинский специалист доверил место в старте своему соотечественнику.

Таким образом, Ярмоленко проведет первый официальный матч за арабский клуб.

Матч между Аль-Айном и Аджманом начнется в 16:45 по киевскому времени.

Напомним, украинец перебрался в стан "боссов" этим летом.

Коллектив Сергея Реброва является действующим чемпионом ОАЭ и обладателем местного кубка.