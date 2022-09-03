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Безголевое Мерсисайдское дерби: Эвертон и Ливерпуль поделили очки

Команда Виталия Миколенко четыре матча подряд играет вничью - на этот раз с принципиальным соперником.
Сегодня, 16:31
Фрэнк Лэмпард и Юрген Клопп / Getty Images
Фрэнк Лэмпард и Юрген Клопп / Getty Images
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В субботу, 3 сентября, на Гудисон Парк программу шестого тура Английской Премьер-лиги открывало Мерсисайдское дерби между Эвертоном и Ливерпулем.

К сожалению, болельщики стали свидетелями всего одного гола, да и тот был отменен из-за офсайда - не повезло новичку "ирисок" Конору Коуди.

Несмотря на общее преимущество по игре, подопечные Юргена Клоппа так и не смогли пробить Джордана Пикофрда, который, как и его визави Алиссон, был безупречным.

Ливерпуль поднялся на шестое место, но вполне возможно, что по итогам тура он окажется ниже. Та же ситуация и с Эвертоном, который занимает 14-е место.

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В следующем туре "красные" на своем поле будут принимать Вулверхэмптон, а "ириски" поедут в Лондон на матч против Арсенала.

Эвертон - Ливерпуль 0:0

Эвертон: Пикфорд - Паттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко - Дэвис (Гуйе, 61), Онана, Ивоби - Гордон (Макнил, 82), Мопе, Грэй.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Милнер, 59), Гомес, Ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 59) - Эллиотт (Матип, 80), Фабиньо, Карвальо (Фирмино, 46) - Салах, Нуньес (Жота, 80), Диас.

Предупреждения: Онана, Пикфорд - Ван Дейк, Фабиньо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль эвертон АПЛ мерсисайдское дерби
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