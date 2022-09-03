Салах порадовал своим неожиданным визитом пожилую фанатку Ливерпуля

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах славится не только своей яркой игрой за мерсисайдцев, но и большим сердцем.

В рамках благотворительной акции египтянин вместе с защитником клуба Константиносом Цимикасом посетили пожилую фанатку "красных", явившись на порог ее дома.

Женщина была безмерно рада такой встрече, пустив домой своего любимчика и крича на весь дом, что к ней пришел Мохамед Салах.

Ранее сообщалось, что Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Ливерпуля.