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Салах порадовал своим неожиданным визитом пожилую фанатку Ливерпуля

Египтянин подарил незабываемые эмоции давней болельщице.
Сегодня, 17:23
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images
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Вингер Ливерпуля Мохамед Салах славится не только своей яркой игрой за мерсисайдцев, но и большим сердцем.

В рамках благотворительной акции египтянин вместе с защитником клуба Константиносом Цимикасом посетили пожилую фанатку "красных", явившись на порог ее дома.

Женщина была безмерно рада такой встрече, пустив домой своего любимчика и крича на весь дом, что к ней пришел Мохамед Салах.

Ранее сообщалось, что Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Ливерпуля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль видео Мохамед Салах
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