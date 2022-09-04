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Тренер ПСЖ рассказал, почему оставил Неймара на скамейке в матче с Нантом

Наставник парижского клуба обосновал свой выбор состава.
Сегодня, 10:17
Скамейка запасных ПСЖ / Getty Images
Скамейка запасных ПСЖ / Getty Images
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Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказался о том, что нападающий клуба Неймар против Нанта (3:0) вышел на поле лишь со скамейки запасных.

"Риск, что я собью игрока с ритма есть всегда, тем более если игрок не принимает решение тренера. Я общался с ним по этому поводу в пятницу.

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В предыдущем матче с Тулузой он уже выходил на фоне усталости и ушибов.

Я принял решение оставить его на скамейке, и он хорошо это воспринял", – сказал Гальтье в интервью L’Équipe.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Кристоф Гальтье
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