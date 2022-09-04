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Ювентус близок к продлению контракта с основным защитником

Данило продолжит карьеру в стане туринского клуба.
Сегодня, 11:15
Данило / Getty Images
Данило / Getty Images
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Ювентус хочет заключить новое соглашение с правым защитником Данило. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Туринцы начали переговоры с 31-летним бразильцем о продлении контракта до 2025 года. Кроме того, оклад игрока также увеличится.

Напомним, действующий договор Данило с Ювентусом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне на счету бразильца 5 матчей в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль объявил об аренде хавбека Ювентуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус
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