Ювентус близок к продлению контракта с основным защитником

Ювентус хочет заключить новое соглашение с правым защитником Данило. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Туринцы начали переговоры с 31-летним бразильцем о продлении контракта до 2025 года. Кроме того, оклад игрока также увеличится.

Напомним, действующий договор Данило с Ювентусом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне на счету бразильца 5 матчей в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль объявил об аренде хавбека Ювентуса.