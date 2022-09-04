Хави назвал лучшего игрока в матче с Севильей

Наставник каталонской команды в восторге от выступления юного вундеркинда.

Главный тренер Барселоны Хави с прокомментировал игру хавбека Гави в матче против Севильи (3:0).

"Думаю, он был лучшим игроком матча. Дело в том, с какой интенсивностью он играет, как он борется, какие передачи отдает, насколько высокое давление создает.

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Гави – это сердце с ногами. Он играет со страстью. Интенсивность, которую он демонстрирует, многое дает Барселоне", – сказал Хави в интервью Goal.com.

После 4 туров Барселона идет на втором месте, набрав 10 баллов.