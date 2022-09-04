Икарди не попал в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов

Аргентинец не будет выступать за парижан в еврокубке.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди не попал в заявку клуба на матчи Лиги чемпионов.

Аргентинец не вошел в список 25 игроков, которые смогут принять участие в матчах турнира. В списке есть все футболисты, пополнившие состав парижан этим летом.

Речь идет о нападающем Юго Экитик, полузащитниках Карлосе Солере, Фабиане Руисе, Ренату Саншеше и Витинье, а также защитнике Норди Мукиеле.

Напомним, ПСЖ начнет групповой этап Лиги чемпионов с домашнего матча против Ювентуса, который состоится 6 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ находится в шаге от перехода в чемпионат Турции.