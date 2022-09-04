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Холанд поддержал Левандовски в конфликте с Баварией

Норвежец встал на защиту своего коллеги по цеху.
Сегодня, 16:09
Левандовски и Холанд / Getty Images
Левандовски и Холанд / Getty Images
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Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд заявил, что Бавария поступила неправильно с нападающим Робертом Левандовски.

"Я не знаю, сколько голов и титулов дал Баварии Левандовски. Мне стало его по-настоящему жаль. Это неуважение. Но в то же время это стало для него возможностью найти новый вызов", – сказал Холанд в интервью As.

Напомним, Бавария не хотела отпускать Левандовски, ввиду чего в соцсетях и в интервью представители мюнхенцев говорили о том, что клуб важнее игрока и сам форвард не покинет команду, несмотря на предложение от Барселоны.

Поляк этим летом пополнил ряды каталонцев за 50 млн евро с учетом бонусов, подписав контракт с клубом на 4 года.

Ранее отец Холанда рассказал, почему Эрлинг отказался от перехода в Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Роберт Левандовски Эрлинг Холанд
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