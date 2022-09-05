Удинезе - Рома 4:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках четвертого тура чемпионата Италии Рома на выезде разгромно уступила Удинезе (0:4).
На старте встречи хозяева повели в счете благодаря точному выстрелу Удоги. Рома, которая считалась фаворитом встречи, не имела преимущество по ходу игры.
Во втором тайме Удинезе удвоил преимущество на 56-й минуте после голевого удара Самарджича.
В концовке встречи Рома попыталась организовать штурм ворот, но так и не сумела забить хотя бы гол престижа. Удинезе, в свою очередь, еще дважды поразил ворота Ромы. Авторами голов стали Перейра и Ловрич.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Удинезе - Рома: