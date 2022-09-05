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Удинезе - Рома 4:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:20
Удинезе - Рома: Видео голов / Getty Images
Удинезе - Рома: Видео голов / Getty Images
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В рамках четвертого тура чемпионата Италии Рома на выезде разгромно уступила Удинезе (0:4).

На старте встречи хозяева повели в счете благодаря точному выстрелу Удоги. Рома, которая считалась фаворитом встречи, не имела преимущество по ходу игры.

Во втором тайме Удинезе удвоил преимущество на 56-й минуте после голевого удара Самарджича. 

В концовке встречи Рома попыталась организовать штурм ворот, но так и не сумела забить хотя бы гол престижа. Удинезе, в свою очередь, еще дважды поразил ворота Ромы. Авторами голов стали Перейра и Ловрич.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Удинезе - Рома:

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