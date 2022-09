Челси за 16 млн фунтов выкупит контракт тренера Брайтона

Главный тренер Брайтона Грэм Поттер возглавит Челси после отставки Томаса Тухеля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб устно договорился с тренером о сотрудничестве. В данный момент Челси готовит необходимые документы.

Graham Potter will be appointed as new Chelsea manager, as expected. Agreement in place, contracts now being prepared as proposal has been accepted. Here we go. 🚨🔵 #CFC



Chelsea will complete the agreement with Brighton in the next hours. pic.twitter.com/cY7V5vdZy8