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Челси за 16 млн фунтов выкупит контракт тренера Брайтона

Поттер близок к тому, чтобы возглавить лондонский клуб.
Сегодня, 13:40
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images
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Главный тренер Брайтона Грэм Поттер возглавит Челси после отставки Томаса Тухеля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб устно договорился с тренером о сотрудничестве. В данный момент Челси готовит необходимые документы.

В ближайшие часы клуб договорится с Брайтоном об условиях выплаты компенсации. Предположительно, сумма составит около 16 миллионов фунтов.

Напомним, Поттер возглавляет свой нынешний коллектив с 2019 года, проведя с тех пор 134 матча,в которых он добыл 43 победы, 43 раза сыграл в ничью и 48 раз проиграл.

Ранее сообщалось, что Тухель получит серьезную компенсацию за увольнение из Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон
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