Нагельсманн: С нетерпением жду встречи с Левандовски

Тренер Баварии Юлиан Нагельсманн заявил, что ждет встречи с экс-форвардом клуба Робертом Левандовски в матче с Барселоной.

"Я с нетерпением жду встречи с Робертом. Это будет прекрасный матч. Барселона очень хорошо начала сезон.

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Нам не нужно сильно готовиться к встрече с Левандовским – парни хорошо его знают", – сказал Нагельсманн в интервью сайту УЕФА.

Напомним, Бавария дома сыграет с Барселоной во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 13 сентября.