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Севилья в меньшинстве едва не упустила победу над Эспаньолом

Даже гола экс-игрока Барселоны не хватило "попугаям" для положительного результата.
Сегодня, 19:48
Севилья / Getty Images
Севилья / Getty Images
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В субботу, 10 сентября, на RCDE Стэдиум состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги между Эспаньолом и Севильей. Встреча выдалась очень зрелищной, насыщенной на голы и события, которые привели к победе гостей со счетом 3:2.

Андалусийцы очень быстро вышли вперед - уже на первой минуте Эрик Ламела воспользовался передачей Хосе Кармоны, который, в итоге, станет лучшим игроком поединка.

В середине первой половины Кармона отличится самостоятельно, после чего оформит дубль под занавес тайма. Но последнее слово в первой 45-минутке было за хозяевами - Хоселу реализовал пенальти.

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После перерыва Эспаньол продолжил атаковать, что позволило ему сократить отставание до минимума. Это постарался бывший форвард Барселоны Мартин Брэйтуэйт - на счету датчанина уже два гола за новую команду.

За шесть минут до конца основного времени Эрик Ламела получил повторное предупреждение, за что был удален с поля, однако хозяева не сумели воспользоваться предоставленной возможностью спасти для себя матч.

Эспаньол - Севилья 2:3
Голы: Хоселу, 45+4 (пен.), Брэйтуэйт, 62 - Ламела, 1, Кармона, 26, 45.

Эспаньол: Фернандез - Жиль (Санчез, 76 (Эль-Хилали, 88)), Гомес Сола, Кабрера, Оливан - Коста, Эспозито (Гомес, 59), Пуадо (Меламед, 88), Дардер, Брэйтуэйт - Хоселу.

Севилья: Боно - Кармона (Навас, 73), Гудель, Салас (Рекик, 67), Акунья (Теллес, 46) - Фернандо, Жордан (Ракитич, 73), Иско, Торрес (Ньянзу, 67) - Ламела, Эн Несири.

Предупреждения: Жиль, Хоселу, Кошта, Гомес - Ламела, Акунья, Фернандо.

Удаление: Ламела (повторное предупреждение).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол севилья эспаньол Ла Лига
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