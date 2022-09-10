Гол Неймара принес ПСЖ минимальную победу над Брестом

Парижане спокойно и уверенно справились с одним из аутсайдеров чемпионата.

В Париже на Парк де Пренс в рамках седьмого тура французской Лиги 1 сошлись ПСЖ и Брест.

Исход встречи решил один-единственный гол, который на свой счет записал Неймар - Лионель Месси оформил свою седьмую голевую передачу в чемпионате, он по данному показателю лидер.

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Гости имели возможность спастись: после фола Преснеля Кимпембе в собственной штрафной, за что главный арбитр поединка назначил пенальти. Но Ислам Слимани с "точки" не смог переиграть Джанлуиджи Доннарумму.

В следующем туре на команду Кристофа Галтье ждет непростой выезд на матч против Лиона, а Брест проведет битву аутсайдеров с Аяччо.

ПСЖ - Брест 1:0

Гол: Неймар, 30.

ПСЖ: Доннарумма - Рамос, Данило, Кимпембе - Хакими, Витинья (Маркиньос, 87), Верратти (Руис, 62), Бернат (Мендеш, 78), Месси - Мбаппе (Экитике, 78), Неймар (Сарабия, 77).

Брест: Бизот - Фадига (Уронен, 71), Эрель (Дари, 62), Шардонне, Брассье, Дюверн - Леес-Мелу (Перейра Лаже, 71), Камара (Маньетти, 62), Белькебла (Кардона, 88) - Онора, Слимани.

Предупреждения: Неймар, Кимпембе, Данило, Мендеш - Ле Мелу, Шардонне.

На 71-й минуте Слимани не реализовал пенальти (вратарь).