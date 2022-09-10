iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гол Неймара принес ПСЖ минимальную победу над Брестом

Парижане спокойно и уверенно справились с одним из аутсайдеров чемпионата.
Сегодня, 20:10
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images
0 0 0

В Париже на Парк де Пренс в рамках седьмого тура французской Лиги 1 сошлись ПСЖ и Брест.

Исход встречи решил один-единственный гол, который на свой счет записал Неймар - Лионель Месси оформил свою седьмую голевую передачу в чемпионате, он по данному показателю лидер.

Читай также: Севилья в меньшинстве едва не упустила победу над Эспаньолом

Гости имели возможность спастись: после фола Преснеля Кимпембе в собственной штрафной, за что главный арбитр поединка назначил пенальти. Но Ислам Слимани с "точки" не смог переиграть Джанлуиджи Доннарумму.

В следующем туре на команду Кристофа Галтье ждет непростой выезд на матч против Лиона, а Брест проведет битву аутсайдеров с Аяччо.

ПСЖ - Брест 1:0
Гол: Неймар, 30.

ПСЖ: Доннарумма - Рамос, Данило, Кимпембе - Хакими, Витинья (Маркиньос, 87), Верратти (Руис, 62), Бернат (Мендеш, 78), Месси - Мбаппе (Экитике, 78), Неймар (Сарабия, 77).

Брест: Бизот - Фадига (Уронен, 71), Эрель (Дари, 62), Шардонне, Брассье, Дюверн - Леес-Мелу (Перейра Лаже, 71), Камара (Маньетти, 62), Белькебла (Кардона, 88) - Онора, Слимани.

Предупреждения: Неймар, Кимпембе, Данило, Мендеш - Ле Мелу, Шардонне.

На 71-й минуте Слимани не реализовал пенальти (вратарь).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол неймар франция ПСЖ Брест
0 0 0

Статьи по теме

Игорь Суркис - о поведении фанов Фенербахче: В футболе не должно такого быть Игорь Суркис - о поведении фанов Фенербахче: В футболе не должно такого быть
Возглавив Челси, Поттер стал четвертым самым высокооплачиваемым тренером АПЛ Возглавив Челси, Поттер стал четвертым самым высокооплачиваемым тренером АПЛ
Матч Барселона - Кадис приостановлен из-за проблем со здоровьем у одного из болельщиков Матч Барселона - Кадис приостановлен из-за проблем со здоровьем у одного из болельщиков
Интер одолел Торино благодаря позднему голу Брозовича Интер одолел Торино благодаря позднему голу Брозовича
Помочь журналистам

Видео

Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах
Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Европа22:27
Игорь Суркис - о поведении фанов Фенербахче: В футболе не должно такого быть
Европа22:25
Возглавив Челси, Поттер стал четвертым самым высокооплачиваемым тренером АПЛ
Футбол21:57
Матч Барселона - Кадис приостановлен из-за проблем со здоровьем у одного из болельщиков
Игровые21:53
Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Францию и квалифицировалась на Европейские игры-2023
Европа21:29
Интер одолел Торино благодаря позднему голу Брозовича
Футбол21:05
Брюгге переиграл Серен Юнайтед с помощью двух ассистов Яремчука
Сборные20:54
Евробаскет-2022: Словения уверенно обыграла Турцию, Германия справилась с Черногорией
Формула 120:48
Легендарный форвард Фиорентины наградил Леклера за победу в квалификации Гран-при Италии
Европа20:34
РБ Лейпциг реабилитировался после разгрома от Шахтера, победив Боруссию Дортмунд
Европа20:10
Гол Неймара принес ПСЖ минимальную победу над Брестом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK