Экс-хавбек ПСЖ может возглавить Болонью

Мотта близок к тому, чтобы начать работать с середняком Серии А.

Болонья определилась с новым главным тренером после отставки Синиши Михайловича.

По словам гендиректора Клаудио Фенуччи, клуб возглавит Тиаго Мотта. На пост также претендовал Клаудио Раньери.

Для специалиста это станет третьим местом работы в профессиональной карьере после Дженоа и Специи.

После 5 матчей Болонья занимает в таблице Серии А 16-е место.

Ранее сообщалось, что нападающий Баварии перешел в стан середняка Серии А.