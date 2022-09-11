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Экс-хавбек ПСЖ может возглавить Болонью

Мотта близок к тому, чтобы начать работать с середняком Серии А.
Сегодня, 12:51
Тиаго Мотта / Getty Images
Тиаго Мотта / Getty Images
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Болонья определилась с новым главным тренером после отставки Синиши Михайловича.

По словам гендиректора Клаудио Фенуччи, клуб возглавит Тиаго Мотта. На пост также претендовал Клаудио Раньери.

Для специалиста это станет третьим местом работы в профессиональной карьере после Дженоа и Специи.

После 5 матчей Болонья занимает в таблице Серии А 16-е место.

Ранее сообщалось, что нападающий Баварии перешел в стан середняка Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья Тиаго Мотта
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