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Аталанта Малиновского не смогла на своем поле обыграть Кремонезе

Бергамаски потеряли очки в матче с аутсайдером.
Сегодня, 15:48
Аталанта - Кремонезе / Getty Images
Аталанта - Кремонезе / Getty Images
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В воскресенье, 11 сентября, в рамках 6 тура Серии А Аталанта принимала Кремонезе. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Бергамаски сумели отличиться в середине второго тайма усилиями Мериха Демирала, однако гости спустя пару минут сравняли счет, который, в итоге, стал финальным.

После шерсти туров Аталанта идет на втором месте с 14 баллами, а Кремонезе занимает 18 строчку, набрав 2 очка.

Отметим, украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский отыграл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями.

Аталанта - Кремонезе 1:1

Голы: Демирал, 74, Валери, 78.

Аталанта: Муссо – Толой, Демираль, Околи, Хатебур (Зортеа, 86) – Де Роон, Коопмейнерс, Соппи (Меле, 86), Малиновский (Эдерсон, 56), Лукман (Пашалич, 77) – Муриэль (Хойлунд, 56).

Кремонезе: Совет – Айву, Кирикеш, Лочошвили, Серникола (Хендри, 83) – Мэйте, Валери, Эскаланте (Дзанимаккия, 60), Пикель (Аскасибар, 68) – Дессерс (Чофани, 83), Окереке (Афена-Гьян).

Предупреждения: Эдерсон, 90+4, Демирал, 90+4 – Серникола, 58, Лочешвили, 62, Пикель, 66, Аскасибар, 71, Афена-Гьян, 82.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта кремонезе Серия А
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