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Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали Боснию и Герцеговину не проводить матч с россиянами

Знаменитые украинские футболисты выступили с совместным обращением к боснийцам.
Вчера, 22:50
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images
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Легендарные украинские футболисты и тренеры обратились к игрокам и тренерскому штабу Боснии и Герцеговины с призывом отказаться от проведения товарищеского матча с россиянами.

"Матч между сборной Украины и сборной Боснии и Герцеговины, состоявшийся 16 ноября 2021 года в вашей стране, является для нас воспоминанием из мирной жизни. Ведь именно этот поединок стал для нашей команды последним перед началом полномасштабного вторжения россии на территорию нашего государства, которое началось 24 февраля 2022 года.

Уже более полугода у украинских команд, в том числе и главной сборной Украины, нет возможности сыграть в своей стране ни одной международной игры. И все это из-за агрессии россии.

Также Украину вынуждены были покинуть миллионы наших граждан. Преимущественно женщины и дети. Мы благодарны Боснии и Герцеговине, что она стала приветливым домом для части из них!

Десятки тысяч среди тех, кто остался или не успел уехать, были убиты и ранены. Тысячи людей на оккупированной россией территории Украины были замучены. Сейчас жилые кварталы наших городов находятся под постоянной бомбардировкой российской армии. Вся территория нашей страны под постоянными ракетными обстрелами россиян, ежедневно гибнут мирные жители, дети, а на фронте ведутся ожесточенные бои.

Мы боремся с огромной военной армадой, которая хочет банально уничтожить нашу страну. И, что важно, мы сражаемся не только за Украину. Мы боремся за будущее всего демократического, цивилизованного мира, к которому принадлежит Босния и Герцеговина.

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Поэтому мы были неприятно удивлены и очень расстроены известием о том, что после столь продолжающихся в Украине трагических событий ваша команда согласилась 19 ноября сыграть со сборной россии - сборной страны-агрессора - товарищеский матч.

Считаем, что решение сборной Боснии и Герцеговины провести матч с командой страны-агрессора является досадной ошибкой. Ошибкой, которую можно исправить!

Поэтому призываем вас отказаться от участия в футбольном матче со сборной россии! Отказаться ради остановки военной агрессии против Украины и ради будущего демократической Европы", - говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

Совместное обращение подписали Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Олег Протасов.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола потребовала от УЕФА и ФИФА не допустить проведение матча Боснии и Герцеговины с россиянами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная России война с россией Андрей Шевченко Олег Блохин Олег Протасов сборная Боснии и Герцеговины Анатолий Демьяненко Алексей Михайличенко Игорь Беланов
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