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"Сколько стоит совесть?": Пятов отреагировал на намерение Боснии и Герцеговины провести матч с россиянами

Украинский голкипер обратился к боснийской футбольной ассоциации по поводу поединка со сборной страны-агрессора.
Сегодня, 17:05
Андрей Пятов / Getty Images
Андрей Пятов / Getty Images
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Вратарь Шахтера Андрей Пятов прокомментировал планы Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч с россиянами.

"Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины, сколько стоит совесть?

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Когда агрессор терроризирует страну-соседа и угрожает всему миру голодом, холодом и ядерной катастрофой, вы хотите выходить с ними на одно поле?

Когда для всех сознательных людей ответы на эти вопросы очевидны, вы поддерживаете убийства, насилие и террор. Спорт вне политики?" - написал Пятов в Instagram.

Также украинский голкипер поблагодарил за позицию лидеров боснийской сборной Миралема Пьянича и Эдина Джеко, которые публично выступили против возможности проведения подобного поединка.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола потребовала от УЕФА и ФИФА не допустить проведение матча Боснии и Герцеговины с россиянами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная России война с россией Босния и Герцеговина Андрей Пятов сборная Боснии и Герцеговины
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