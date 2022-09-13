Аллегри: Влахович – в тройке лучших нападающих мира с Холандом и Мбаппе

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри сравнил форварда клуба Душана Влаховича с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

"Он входит в тройку лучших нападающих мира наряду с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе. Но ему нужно набираться опыта, особенно на международном уровне. Так же, как и другим игрокам: Бремер, например, очень силен, но до Ювентуса он никогда не играл в Лиге чемпионов.

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Нам нужно добиться стабильности в результатах и, прежде всего, в игре. А это можно сделать только при осознании собственных возможностей, которое приобретается со временем", – сказал Аллегри в интервью сайту УЕФА.

Напомним, Ювентус в среду, 14 сентября, встретится с Бенфикой в рамках второго тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по Киеву.