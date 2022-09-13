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"Не думаете ли вы, что этот молодой человек был бы неплохим Джеймсом Бондом?": Пеле показал свое архивное фото

Бразильский легендарный футболист вспомнил молодость.
Вчера, 22:36
Пеле
Пеле
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Бразилец Пеле в своем Instagram решил придаться ностальгии.

Легенда Сантоса и "пентакампеоне" продемонстрировал фанатам свое архивное фото.

"Король футбола"  спросил у своих подписчиков не считают ли они, что из него вышел бы неплохой актер шпионских фильмов.

"Жаль, что я не снялся в шпионском фильме во времена моей актерской карьеры. Скажите, не кажется ли вам, что этот молодой человек был бы отличным Джеймсом Бондом?", - написал Пеле.

Сейчас экс-футболисту 81 год. Напомним, ранее Пеле обрашался к путину, призывая его остановить войну

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол пеле бразилия
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