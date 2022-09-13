"Не думаете ли вы, что этот молодой человек был бы неплохим Джеймсом Бондом?": Пеле показал свое архивное фото
Бразильский легендарный футболист вспомнил молодость.
Бразилец Пеле в своем Instagram решил придаться ностальгии.
Легенда Сантоса и "пентакампеоне" продемонстрировал фанатам свое архивное фото.
"Король футбола" спросил у своих подписчиков не считают ли они, что из него вышел бы неплохой актер шпионских фильмов.
"Жаль, что я не снялся в шпионском фильме во времена моей актерской карьеры. Скажите, не кажется ли вам, что этот молодой человек был бы отличным Джеймсом Бондом?", - написал Пеле.
Сейчас экс-футболисту 81 год. Напомним, ранее Пеле обрашался к путину, призывая его остановить войну