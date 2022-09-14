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Барселона продлила контракт с талантливым полузащитником с миллиардной клаусулой

Каталонский клуб и Гави договорились о продлении сотрудничества.
Сегодня, 13:02
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images
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Официальный сайт Барселоны сообщил, что руководство клуба и полузащитника Пабло Гавира (Гави, прим. ред) достигли соглашения о продлении его контракта.

Гави поставит подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2026 года, а сумма его выкупа будет равна одному миллиарду евро.

Игрок официально заключит сделку в четверг, 15 сентября, на специальном мероприятии, которое состоится на территории Камп Ноу.

18-летний футболист уже успел сыграть за главную команду Барселоны 54 матча и отметиться в них двумя голами и шестью ассистами. Накануне он принимал участие в матче Лиги чемпионов против Баварии, который Барса програла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона
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