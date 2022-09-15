Сборная Португалии презентовала форму, в которой сыграет на ЧМ-2022

Команда показала два комплекта для выступления на турнире.

Сборная Португалии представила форму, в которой сыграет на ЧМ-2022.

Домашний комплект выполнен в зеленом и красном цветах, отсылающих к государственному флагу страны.

Основным цветом гостевой формы стал белый. У этого комплекта на груди расположена красно-зеленая полоса.

Напомним, соперниками команды Фернанду Сантушу по групповому этапу станут Гана, Уругвай и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что Динамо Киев представило форму на сезон-2022/23.