Сборная Португалии презентовала форму, в которой сыграет на ЧМ-2022
Команда показала два комплекта для выступления на турнире.
Сборная Португалии представила форму, в которой сыграет на ЧМ-2022.
Домашний комплект выполнен в зеленом и красном цветах, отсылающих к государственному флагу страны.
Основным цветом гостевой формы стал белый. У этого комплекта на груди расположена красно-зеленая полоса.
Напомним, соперниками команды Фернанду Сантушу по групповому этапу станут Гана, Уругвай и Южная Корея.
Ранее сообщалось, что Динамо Киев представило форму на сезон-2022/23.