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Сборная Португалии презентовала форму, в которой сыграет на ЧМ-2022

Команда показала два комплекта для выступления на турнире.
Сегодня, 14:44
Сборная Португалии / Getty Images
Сборная Португалии / Getty Images
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Сборная Португалии представила форму, в которой сыграет на ЧМ-2022.

Домашний комплект выполнен в зеленом и красном цветах, отсылающих к государственному флагу страны.

Основным цветом гостевой формы стал белый. У этого комплекта на груди расположена красно-зеленая полоса.

Напомним, соперниками команды Фернанду Сантушу по групповому этапу станут Гана, Уругвай и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что Динамо Киев представило форму на сезон-2022/23.

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