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Раванелли: Ювентус – команда без души, разочарование во всем

Итальянец недоволен игрой туринского клуба.
Сегодня, 16:56
Фабрицио Раванелли / Getty Images
Фабрицио Раванелли / Getty Images
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Бывший нападающий Ювентуса Фабрицио Раванелли считает "старую синьору" бездушной командой.

"Трудно сказать, с чем связаны трудности Ювентуса. По-моему, эта команда в полном замешательстве: и физически, и по игре. Команда порой выглядит бездушной.

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Этот Ювентус разочаровывает со всех точек зрения. Даже в характере, который всегда отличал такой клуб, как Ювентус", – заявил Раванелли в интервью TuttoJuve.com.

Напомним, итальянский клуб проиграл Бенфике (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус
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