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Футбол

Барселона объявила о назначении Кройффа новым спортивным директором клуба

Сын легендарного футболиста возвращается в команду, где провел восемь лет своей карьеры.
Сегодня, 14:11
Жоан Лапорт и Йорди Кройфф / ФК Барселона
Жоан Лапорт и Йорди Кройфф / ФК Барселона
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Фамилия "Кройфф" теперь снова тесно связана с Камп Ноу. Барселона назначила Йорди Кройффа новым спортивным директором, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Сообщается, что он подписал контракт с каталонцами и уже некоторое время работает в структуре клуба, а именно с 1 июля.

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Сын одного из лучших футболистов в истории футбола Йохана Кройффа, Йорди четыре года провел в академии "сине-гранатовых", после чего был переведен в Барселону Б, откуда вызывался в основную команду. По завершению сезона-1995/96 был продан в Манчестер Юнайтед, где сумел завоевать требл 1999 года.

Йорди Кройфф вернулся в Барселону в прошлом сезоне, заняв пост директора международного отдела футбольной секции. Сообщается, что он играл ключевую роль в двух последних трансферных окнах в качестве члена Спортивной комиссии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Ла Лига йорди кройфф
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