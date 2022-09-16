Мартинес: Я выбрал Манчестер Юнайтед, потому что это лучший клуб в мире

Аргентинец рассказал о связи с фанатами и о новом этапе своей карьеры.

Манчестер Юнайтед на выезде достаточно беспроблемно обыграл молдавский Шериф со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. В поединке принял участие центрбек манкунианцев Лисандро Мартинес, который за короткий срок стал любимцем фанатов.

Вот уже который раз они скандируют: "Аргентина, Аргентина", что очень нравится игроку.

"Я очень этим горжусь, я очень рад чувствовать эту любовь болельщиков", — цитирует Мартинеса The National News. "Удивительно, что в каждой игре они поют "Аргентина, Аргентина", потому что это моя страна. Я люблю свою страну, и когда они так делают, это вызывает у меня сильные эмоции".

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"Я выбрал Манчестер Юнайтед, потому что это лучший клуб в мире. Вот так. Это было так просто для меня. Это лучший клуб в мире. В каждой игре чувствуется поддержка фанатов. Я всегда мечтал играть за этот клуб. Все знают о Манчестер Юнайтед".

"Думаю, поначалу было немного сложно, но, как и каждый шаг, который мне приходилось делать в своей карьере, нужно много работать, нужно продолжать идти. Сейчас у нас все хорошо".

После провального старта сезона, "красные дьяволы" выдали 4-матчевую победную серию в чемпионате. В первом туре Лиги Европы они на своем поле минимально уступили Реал Сосьедаду из-за пенальти, который был назначен за игру рукой как раз-таки Мартинеса.