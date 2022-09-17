Хави: Барселона четко представляет, как хочет играть

Главный тренер Барселоны Хави высказался после победы в матче 6-го тура Ла Лиги над Эльче (3:0).

"У нас глубокий состав, все хорошо тренируются, каждый футболист готов помочь команде тогда, когда она в нем нуждается, и это главное. Этот сезон необычен, график матчей напряженный, поэтому нам нужен каждый. Важно, чтобы у нас была командная игра, кто бы ни выходил на поле – мы готовы выполнить задачу.

У нас много вариантов, из которых можно выбирать. Трофеи завоевывает команда, а не стартовый состав.

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У нас очень четкое представление о том, как нужно играть. Мы хотим владеть инициативой. Мы понимаем, какие требования предъявляются в этом клубе, какое существует давление.

Команда стала сильнее с прошлого ноября, но работа в Барселоне – это серьезное испытание. Нужно продолжать усердно работать, быть командой и семьей.

Бальде находится в отличной физической форме и способен многое нам дать. Поразительно, что 18-летний футболист может выступать на таком уровне. У нас три левых защитника невероятного уровня", – сказал Хави на пресс-конференции.

После шести туров Барселона идет на первом месте с 16 очками, а Эльче занимает 20 место, набрав всего 1 балл.