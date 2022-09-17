iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави: Барселона четко представляет, как хочет играть

Испанец доволен выступлениями своей команды.
Сегодня, 20:51
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Барселоны Хави высказался после победы в матче 6-го тура Ла Лиги над Эльче (3:0).

"У нас глубокий состав, все хорошо тренируются, каждый футболист готов помочь команде тогда, когда она в нем нуждается, и это главное. Этот сезон необычен, график матчей напряженный, поэтому нам нужен каждый. Важно, чтобы у нас была командная игра, кто бы ни выходил на поле – мы готовы выполнить задачу.

У нас много вариантов, из которых можно выбирать. Трофеи завоевывает команда, а не стартовый состав.

Читайте также: Барселона - Эльче 3:0: Обзор матча и видео голов

У нас очень четкое представление о том, как нужно играть. Мы хотим владеть инициативой. Мы понимаем, какие требования предъявляются в этом клубе, какое существует давление.

Команда стала сильнее с прошлого ноября, но работа в Барселоне – это серьезное испытание. Нужно продолжать усердно работать, быть командой и семьей.

Бальде находится в отличной физической форме и способен многое нам дать. Поразительно, что 18-летний футболист может выступать на таком уровне. У нас три левых защитника невероятного уровня", – сказал Хави на пресс-конференции.

После шести туров Барселона идет на первом месте с 16 очками, а Эльче занимает 20 место, набрав всего 1 балл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави
0 0 0

Статьи по теме

Барселона - Эльче 3:0: Обзор матча и видео голов Барселона - Эльче 3:0: Обзор матча и видео голов
Барселона в большинстве добыла уверенную победу над Эльче Барселона в большинстве добыла уверенную победу над Эльче
Барселона объявила о назначении Кройффа новым спортивным директором клуба Барселона объявила о назначении Кройффа новым спортивным директором клуба
Дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона Дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона
Помочь журналистам

Видео

Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Чм-202222:26
Хавбек Манчестер Сити рискует пропустить чемпионат мира в Катаре
ММА22:20
Волкановски будет запасным в бою Махачев – Оливейра
Украина21:59
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Игровые21:53
Украина уступила Германии в четвертьфинале чемпионата мира по Socca
Европа21:34
Дубль Хофманна помог Боруссии М разгромить РБ Лейпциг
Европа21:28
Тоттенхэм в голевой перестрелке оказался сильнее Лестера
Европа21:05
Специя добыла волевую победу над Сампдорией
Европа20:51
Хави: Барселона четко представляет, как хочет играть
Чм-202220:33
Украина - Германия: онлайн-трансляция четвертьфинала чемпионата мира по Socca
Европа20:29
Барселона - Эльче 3:0: Обзор матча и видео голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK