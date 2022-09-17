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Хави: Педри – один из лучших игроков, прошедших через Барселону

Наставник каталонской команды похвалил своего преемника.
Вчера, 22:48
Педри и Хави / Getty Images
Педри и Хави / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави оценил игру ключевого полузащитника Педри в матча Ла Лиги против Эльче (3:0).

"Он превосходный футболист: понимает игру, дает нам преимущество благодаря своим пасам, не теряет мяч, решителен. Он один из лучших игроков, прошедших через Барселону. Он гарантированно повлияет на игру. Нужно заботиться о нем.

Мы добились важной победы. Мы играли в более оборонительной манере, по схеме 5-4-1, но в первом тайме потерь было слишком много. В итоге же игра сложилась заметно проще, чем ожидалось. Было бы сложнее, играй мы в равных составах. Вторым таймом мы наслаждались.

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Результаты очень хорошие. Жаль, что так сложились матчи с Баварией и Райо Вальекано, но старт сезона прекрасный", – сказал Хави в интервью Marca.

После шести туров Барселона идет на первом месте с 16 очками.

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