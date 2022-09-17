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Марко Ройс рискует пропустить ЧМ-2022

Немец получил травму в недавнем матче.
Вчера, 23:33
Ройса уносят на носилках / Getty Images
Ройса уносят на носилках / Getty Images
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Капитан и хавбек Боруссии Дортмунд Марко Ройс получил травму в матче 7-го тура Бундеслиги против Шальке (1:0).

На 32-й минуте немца заменил полузащитник Джованни Рейна. Ройс не сумел самостоятельно покинуть поле. В СМИ появилась информация, что он может пропустить чемпионат мира-2022.

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Напомним, из-за травмы Ройс не сыграл на чемпионате мира-2014, который выиграла сборная Германии. Также травмы не позволили хавбеку сыграть за национальную команду на Евро-2016 и Евро-2020.

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

В текущем сезоне на счету Ройса 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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