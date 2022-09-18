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Стала известна степень тяжести повреждения Ройса

Немец выбыл на пару недель.
Сегодня, 09:50
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images
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Стали известны характер и степень серьезности травмы хавбека Боруссии Дортмунд Марко Ройса. Капитан "шмелей" получил повреждение в середине 1-го тайма матча Бундеслиги с Шальке (1:0).

По словам спортивного директора дортмундцев Себастьяна Келя, есть опасения, что у Ройса травмированы связки правого голеностопа.

Точный диагноз будет известен в ближайшее время, но, по данным Ruhr Nachrichten, 33-летний немец может пропустить несколько недель.

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Напомним, из-за травмы Ройс не сыграл на чемпионате мира-2014, который выиграла сборная Германии. Также травмы не позволили хавбеку сыграть за национальную команду на Евро-2016 и Евро-2020.

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

В текущем сезоне на счету Ройса 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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