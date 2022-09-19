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Бывший защитник Боруссии Дортмунд нашел себе новую команду в Бундеслиге

Экс-игрок "шмелей" заключил контракт со Штутгартом.
Сегодня, 20:38
Дан-Аксель Загаду / Getty Images
Дан-Аксель Загаду / Getty Images
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Штутгарт объявил о подписании бывшего защитника дортмундской Боруссии Дана-Акселя Загаду.

Как сообщает официальный сайт "швабов", французский футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.

23-летний игрок пополнил состав Штутгарта на правах свободного агента, поскольку минувшим летом у него истек срок действия договора с дортмундцами.

В своей новой команде центральный защитник будет выступать под 23-м номером.

Загаду играл за Боруссию Дортмунд с 2017 года. За это время он провел в составе команды во всех турнирах 92 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы штутгарт Боруссия Дортмунд Дан-Аксель Загаду
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