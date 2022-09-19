Бывший защитник Боруссии Дортмунд нашел себе новую команду в Бундеслиге

Штутгарт объявил о подписании бывшего защитника дортмундской Боруссии Дана-Акселя Загаду.

Как сообщает официальный сайт "швабов", французский футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.

23-летний игрок пополнил состав Штутгарта на правах свободного агента, поскольку минувшим летом у него истек срок действия договора с дортмундцами.

В своей новой команде центральный защитник будет выступать под 23-м номером.

Dan-Axel #Zagadou kommt zum VfB. Der Innenverteidiger trägt ab sofort das VfB-Trikot mit der Nummer 23.



Herzlich willkommen beim VfB, Daxo!#VfB | Zur Meldung 🗞️➡️ https://t.co/ZH49dHFSIO pic.twitter.com/Bnd0BywcKF — VfB Stuttgart (@VfB) September 19, 2022

Загаду играл за Боруссию Дортмунд с 2017 года. За это время он провел в составе команды во всех турнирах 92 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.