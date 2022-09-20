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Почеттино может возглавить Ниццу

Экс-наставник ПСЖ имеет возможность продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Сегодня, 08:32
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
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Французская Ницца в ближайшее время может обрести нового наставника.

Как сообщает издание Foot Mercato, руководство "гимнастов" не удовлетворено результатами.

Представители клуба ищут замену Люсьену Фавру. На пост наставника рассматривается Маурисио Почеттино.

В ближайшее время должна пройти встреча между представителями аргентинца и боссами кулуба.

Примечательно, что ранее ПСЖ, где работал Почеттино, возглавил уже экс-тренер Ниццы Кристоф Галтье.

После 8 сыгранных туров Ницца занимает всего 13 позицию, набрав 8 пунктов во всех матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол франция Лига 1 Маурисио Почеттино
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