Почеттино может возглавить Ниццу

Французская Ницца в ближайшее время может обрести нового наставника.

Как сообщает издание Foot Mercato, руководство "гимнастов" не удовлетворено результатами.

Представители клуба ищут замену Люсьену Фавру. На пост наставника рассматривается Маурисио Почеттино.

В ближайшее время должна пройти встреча между представителями аргентинца и боссами кулуба.

Примечательно, что ранее ПСЖ, где работал Почеттино, возглавил уже экс-тренер Ниццы Кристоф Галтье.

После 8 сыгранных туров Ницца занимает всего 13 позицию, набрав 8 пунктов во всех матчах.