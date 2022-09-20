Почеттино может возглавить Ниццу
Экс-наставник ПСЖ имеет возможность продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Французская Ницца в ближайшее время может обрести нового наставника.
Как сообщает издание Foot Mercato, руководство "гимнастов" не удовлетворено результатами.
Представители клуба ищут замену Люсьену Фавру. На пост наставника рассматривается Маурисио Почеттино.
В ближайшее время должна пройти встреча между представителями аргентинца и боссами кулуба.
Примечательно, что ранее ПСЖ, где работал Почеттино, возглавил уже экс-тренер Ниццы Кристоф Галтье.
После 8 сыгранных туров Ницца занимает всего 13 позицию, набрав 8 пунктов во всех матчах.