Президент Баварии высказался о будущем Нагельсманна в клубе

Президент Баварии Герберт Хайнер высказался о результатах команды в чемпионате Германии.

"Четыре матча без побед в Бундеслиге – конечно, не то, что наши болельщики и мы все себе представляли. Мы видим, что наша команда создает множество голевых моментов в каждой игре, но это не отражается в результатах. Но мы абсолютно уверены в Нагельсманне и во всей команде в целом.

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После перерыва на матчи сборных мы будем снова атаковать, как это и положено Баварии. Сезон только начался, и мы знаем: у нас есть потенциал, чтобы достичь своих высоких целей", – сказал Хайнер в интервью TZ.

Напомним, что после поражения от Аугсбурга (0:1), Бавария откатилась на пятое место, уступая пять очков лидеру в лице внезапного Униона.