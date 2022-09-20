Педри: Горжусь тем, что играю с Левандовски

Хавбек Барселоны Педри высказался об игре с форвардом Робертом Левандовски.

"Все видят, как он играет, какие голы забивает, что он делает на поле. Он многое дает нашей команде.

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Я надеюсь, что он продолжит в том же духе, я горжусь тем, что играю рядом с ним", – сказал Педри в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Левандовски 8 голов и 2 ассиста в 6 матчах Ла Лиги.