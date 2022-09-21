"Криш еще наведет шороху": Роналду получил приз лучшему бомбардиру сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру на уровне сборных.

По словам форварда, он намерен продолжать забивать на международном уровне.

"Я горжусь тем, что получил награду такого масштаба. Я никогда не думал, что однажды смогу достичь этого.

Я благодарю всех, кто сыграл важную роль в моей карьере. Это был долгий путь, но я хотел бы сказать, что он еще не закончен. Криш еще наведет шороху", - приводит слова Роналду Renascença.

Отметим, что 37-летнйи португалец провел 189 игр за сборную, в которых забил 117 голов. Он обошел иранца Али Даеи, забившего 109 мячей.

Ранее сообщалось, что Роналду изъявил желание сыграть на чемпионате Европы-2024.