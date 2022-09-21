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"Криш еще наведет шороху": Роналду получил приз лучшему бомбардиру сборных

Португалец намерен улучшить свой рекорд.
Сегодня, 13:22
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру на уровне сборных. 

По словам форварда, он намерен продолжать забивать на международном уровне.

"Я горжусь тем, что получил награду такого масштаба. Я никогда не думал, что однажды смогу достичь этого.

Я благодарю всех, кто сыграл важную роль в моей карьере. Это был долгий путь, но я хотел бы сказать, что он еще не закончен. Криш еще наведет шороху", - приводит слова Роналду Renascença.

Отметим, что 37-летнйи португалец провел 189 игр за сборную, в которых забил 117 голов. Он обошел иранца Али Даеи, забившего 109 мячей. 

Ранее сообщалось, что Роналду изъявил желание сыграть на чемпионате Европы-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Криштиану Роналду сборная Португалии
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