Забарный: Против Шотландии был тяжелый матч. Это видели все

Защитник национальной команды Украины Илья Забарный поделился мыслями перед встречей с Арменией в рамках Лиги наций.

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Центрбэк вспомнил игру против Шотландии, которую он пропускал из-за дисквалификации.

По словам Забарного матч был очень тяжелым.

"Против Шотландии был тяжелый матч. Это увидели все, парня было тяжело. Сейчас атмосфера в команде хорошая, мы много общаемся с ребятами и делаем выводы. Мы проанализировали игру: что не так, что да, и двигаемся дальше".

Украинец высказался о резонансном и долгожданном возвращении из плена защитников Азовсталию.

"То, что вернулись наши ребята из Азовстали, — очень хорошее известие для всех нас. За этим следил каждый украинец. Хочется, чтобы такого случалось как можно больше. Чтобы меньше наших людей умирали, ведь этого не хочет никто", — заявил игрок