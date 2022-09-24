Наставник сборной Армении: Мы играли с очень сильной сборной
Хоакин Капаррос высказался об итогах матча против Украины.
Наставник сборной Армении Хоакин Капаррос подвел итоги встречи с Украиной в рамках Лиги наций.
По словам испанца, главная проблема его подопечных - слабая реализация.
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"Мы играли против очень сильной команды. У нас были голевые моменты, но мы не смогли их реализовать.
Как итог - проиграли с таким крупным счетом", - цитирует испанца УЕФА.