Альба недоволен тем, как к нему относятся в Барселоне
Испанца ранило то, как клуб с ним поступает.
Крайний защитник Жорди Альба выпал из стартового состава Барселоны, ввиду чего сильно огорчен. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Несмотря на всю сложившуюся ситуацию, испанец не намерен сдаваться и убежден, что стане сильнее в этой ситуации. При этом сейчас футболист пребывает в отличной форме, включая показатели вроде скорости и выносливости.
Альба мотивирован и стремится вернуться в состав Барселоны. 33-летний фулбек также намерен до конца отработать контракт. При этом игрок ранит отношение клуба, так как он один из первых пошел на снижение зарплаты, когда "сине-гранатовые" в этом нуждались.
В текущем сезоне на счету испанца 3 матча в рамках Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Барселона готова зимой расстаться с рядом игроков.