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Футбол

Альба недоволен тем, как к нему относятся в Барселоне

Испанца ранило то, как клуб с ним поступает.
Вчера, 20:49
Жорди Альба / Getty Images
Жорди Альба / Getty Images
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Крайний защитник Жорди Альба выпал из стартового состава Барселоны, ввиду чего сильно огорчен. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Несмотря на всю сложившуюся ситуацию, испанец не намерен сдаваться и убежден, что стане сильнее в этой ситуации. При этом сейчас футболист пребывает в отличной форме, включая показатели вроде скорости и выносливости.

Альба мотивирован и стремится вернуться в состав Барселоны. 33-летний фулбек также намерен до конца отработать контракт. При этом игрок ранит отношение клуба, так как он один из первых пошел на снижение зарплаты, когда "сине-гранатовые" в этом нуждались.

В текущем сезоне на счету испанца 3 матча в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона готова зимой расстаться с рядом игроков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жорди Альба
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