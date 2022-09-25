Бускетс назвал лучшего футболиста в мире
Испанец похвалил бывшего партнера по команде.
Опорный полузащитник Барселоны Серхио Бускетс назвал форварда ПСЖ Лионеля Месси лучшим игроком мира.
"Месси нужно было выиграть трофей со сборной, и он сделал это, взяв Кубок Америки.
Надеюсь, он будет как можно лучше играть за сборную, пока выступает за нее.
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Это мой друг и лучший игрок мира", – сказал Бускетс в интервью Barca Universal.
В текущем сезоне на счету Месси 4 гола и 7 ассистов в 8 матчах Лиги 1.