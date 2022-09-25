Милан не собирается продавать Леау и других лидеров клуба

Технический директор Милана Паоло Мальдини высказался о работе в клубе.

"Моим первым полноценным приобретением был Крунич, с ним уже была договоренность с предыдущего сезона. В случае с Эрнандесом мы сперва обсудили все с Реалом, а потом с Тео я поговорил так же, как говорил бы со своим сыном.

Мои отношения с футболистами в какой-то мере напоминают отношения отца с сыновьями. Я хорошо понимаю, с какими трудностями можно столкнуться в таком возрасте.

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Леау? Я сказал другим клубам даже не тратить свое время.

Что касается Эрнандеса, он футболист очень высокого уровня. Но предложения были не только по нему, но и по другим игрокам.

У нас нет необходимости продавать игроков, с финансами все в порядке. Однако и таких футболистов, которых продавать нельзя, у нас нет", – отметил Мальдини в интервью SempreMilan.