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Мальдини: У последней команды АПЛ бюджет больше, чем у Милана

Итальянец высказался о несправедливости бюджетов команд.
Вчера, 22:49
Паоло Мальдини / Getty Images
Паоло Мальдини / Getty Images
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Технический директор Милана Паоло Мальдини прокомментировал тот факт, что у 20-го клуба АПЛ бюджет больше, чем у "россонери".

"У последней команды в Премьер-лиге бюджет больше, чем у нас. Сегодня очень трудно конкурировать с англичанами на рынке.

Мы никогда не выйдем за пределы наших экономических ограничений.

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Победа в Лиге чемпионов? Мы Милан, мы должны быть амбициозными", – сказал Мальдини в интервью журналисту Николе Скире.

После 7 туров Милан занимает пятое место в Серии А, набрав 14 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Паоло Мальдини
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