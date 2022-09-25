Мальдини: У последней команды АПЛ бюджет больше, чем у Милана

Технический директор Милана Паоло Мальдини прокомментировал тот факт, что у 20-го клуба АПЛ бюджет больше, чем у "россонери".

"У последней команды в Премьер-лиге бюджет больше, чем у нас. Сегодня очень трудно конкурировать с англичанами на рынке.

Мы никогда не выйдем за пределы наших экономических ограничений.

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Победа в Лиге чемпионов? Мы Милан, мы должны быть амбициозными", – сказал Мальдини в интервью журналисту Николе Скире.

После 7 туров Милан занимает пятое место в Серии А, набрав 14 баллов.