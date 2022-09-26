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Футбол

Бывший защитник сборной Франции жестко раскритиковал игру в обороне Трента

Англичанину стоит обратить внимание на свои действия в защитной линии.
Сегодня, 00:09
Трент Александер-Арнолд / Getty Images
Трент Александер-Арнолд / Getty Images
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Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал фулбека Ливерпуля Трента Александер-Арнолда.

"Я обожаю этого парня, его атакующие навыки. Но в защите он играет на уровне Лиги 2. И только система Клоппа его выручает. Когда она перестает работать хорошо, как это и происходит в текущем сезоне, все недостатки Трента как защитника становятся очевидными.

Мне хочется поработать с ним над азами игры в обороне. Я бы сказал ему: "Поверни голову и посмотри, что происходит сзади, уже от этого будет польза".

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У целого поколения защитников произошла деформация из-за Роберто Карлоса", – заявил Лебеф в интервью Le Journal du Dimanche.

В текущем сезоне на счету Арнолда 1 гол в 6 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль трент александер-арнольд
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