Бывший защитник сборной Франции жестко раскритиковал игру в обороне Трента

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал фулбека Ливерпуля Трента Александер-Арнолда.

"Я обожаю этого парня, его атакующие навыки. Но в защите он играет на уровне Лиги 2. И только система Клоппа его выручает. Когда она перестает работать хорошо, как это и происходит в текущем сезоне, все недостатки Трента как защитника становятся очевидными.

Мне хочется поработать с ним над азами игры в обороне. Я бы сказал ему: "Поверни голову и посмотри, что происходит сзади, уже от этого будет польза".

Читайте также: Дом экс-защитика Ливерпуля ограбили

У целого поколения защитников произошла деформация из-за Роберто Карлоса", – заявил Лебеф в интервью Le Journal du Dimanche.

В текущем сезоне на счету Арнолда 1 гол в 6 матчах АПЛ.