Интер потерял на месяц основного полузащитника
Игрок получил травму в матче за сборную Хорватии.
Тренерский штаб миланского Интера не сможет в ближайшие недели рассчитывать на основного полузащитника Марцело Брозовича.
Хорватский хавбек получил травму в недавнем поединке своей национальной сборной против Австрии (3:1) в Лиге наций.
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Как сообщает Sky Sport Italia, 29-летнему футболисту диагностировали частичный надрыв мышц задней поверхности бедра. На восстановление игроку потребуется по меньшей мере три-четыре недели.
Из-за травмы хорват может пропустить около восьми матчей, включая два поединка Лиги чемпионов против Барселоны.
Отметим, что в текущем сезоне Брозович провел в составе Интера во всех турнирах девять матчей, в которых отличился двумя голами.