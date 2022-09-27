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Интер потерял на месяц основного полузащитника

Игрок получил травму в матче за сборную Хорватии.
Сегодня, 14:54
Марцело Брозович / Getty Images
Марцело Брозович / Getty Images
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Тренерский штаб миланского Интера не сможет в ближайшие недели рассчитывать на основного полузащитника Марцело Брозовича.

Хорватский хавбек получил травму в недавнем поединке своей национальной сборной против Австрии (3:1) в Лиге наций.

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Как сообщает Sky Sport Italia, 29-летнему футболисту диагностировали частичный надрыв мышц задней поверхности бедра. На восстановление игроку потребуется по меньшей мере три-четыре недели.

Из-за травмы хорват может пропустить около восьми матчей, включая два поединка Лиги чемпионов против Барселоны.

Отметим, что в текущем сезоне Брозович провел в составе Интера во всех турнирах девять матчей, в которых отличился двумя голами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Марцело Брозович
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