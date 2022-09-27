Травмированный Погба решил напомнить о себе в соцсетях публикацией с новой стрижкой

Хавбек Ювентуса и сборной Франции Поль Погба пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.

Пока игрок восстанавливается от повреждения, он также не забывает и о своем внешнем виде, чем похвастался перед подписчиками в соцсетях.

"Нет пределы для нового образа!" - подписал видео Погба.

Напомним, француз получил тяжелую травму колена на летних сборах, ввиду чего выбыл длительное время.

Ранее Аллегри назвал сроки восстановления Погба от травмы.