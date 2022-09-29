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Погба прокомментировал свое возвращение в Ювентус

Француз счастлив оказаться в стане туринского клуба.
Вчера, 21:56
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images
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Хавбек Поль Погба прокомментировал свое возвращении в Ювентус. Этим летом игрок вернулся в команду в качестве свободного агента.

"Мне нравится думать и говорить, что выбор сделало мое сердце. Кроме того, возможно, это было самое подходящее время, чтобы вернуться сюда. За последние три года в Манчестере я много травмировался, это время прошло не так, как я хотел, в этом нет никакой тайны.

Я думаю, что если мы добавим к этому тот факт, что Ювентус не выигрывал скудетто последние два года, то можно сказать, что это будет хорошим испытанием для меня и для клуба. И, возможно, это было подходящее время, чтобы встретиться снова и попытаться вернуться туда, где мы должны быть – я и Ювентус. И снова начать побеждать.

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Я всегда хочу играть, и я хочу выкладываться на все сто. И глубоко внутри я знаю, что эта футболка особенная, она раскрывает во мне все самое лучшее.

Мы написали хорошую историю с этой командой, и я никогда не забывал Ювентус, даже когда покинул его. Возвращение сюда является для меня мотивацией, стимулом преуспевать. У меня никогда не было никаких сомнений в том, что это мое место", – сказал Погба в интервью GQ.

Напомним, француз получил тяжелую травму колена на летних сборах, ввиду чего выбыл на 3-4 месяца.

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