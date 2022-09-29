Барселона нашла замену Бускетсу в АПЛ

Барселона определилась с заменой опорного Серхио Бускетсу. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Приоритетной целью каталонцев является хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш. "Сине-гранатовые" хотели подписать португальца в этим летом, но сделка не состоялась из-за разных оценок в цене от клубов.

В свою очередь, Невеш решил дождаться 2023 года, чтобы перейти в Барселону. Ради этого он не стал обсуждать потенциальный трансфер в Манчестер Юнайтед или Ливерпуль.

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока сборной Португалии 1 гол в 7 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Месси откажется от возвращения в Барселону, если там будет Пике.