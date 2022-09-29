Нагельсманн назвал цели Баварии на сезон

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн высказался о задачах, которые поставлены клубу на сезон.

"Я определенно не был в лучшем настроении. Размышляю о том, что могу сделать лучше. В конечном итоге я хочу выиграть Бундеслигу, а также пройти далеко в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

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Унион? Не могу думать о других клубах. Я рад за Урса Фишераи Унион, потому что Урс – хороший парень, а Унион – хороший клуб. Тем не менее, конечно, мы хотим финишировать выше них", – сказал Нагельсманн в интервью Bayern & Germany.

Напомним, что после поражения от Аугсбурга (0:1), Бавария откатилась на пятое место, уступая пять очков лидеру в лице внезапного Униона.